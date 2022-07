Hamsterkäufe und Knappheit: „Brennholz ist das neue Klopapier“

Der Run auf Holz ist voll im Gange: Mitten im Sommer kaufen plötzlich extrem viele Menschen Brennholz. Warum? Ganz klar: Hintergrund sind die explodierenden Kosten für Öl und Gas. Einige fangen schon jetzt an, für die kalte Jahreszeit zu hamstern.

„Die aktuelle geopolitische Situation und die befürchtete Energieknappheit führen gerade zu einem Boom“, sagte der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten der dpa. Das Holz werde vor allem an Waldwegen in drei Meter langen oder längeren Stücken verkauft – an Endverbraucher und an Brennholzproduzenten.

„Brennholz ist das neue Klopapier“, sagt Holzverkäufer Nils Klahold aus der Nähe von Kassel zu tagesschau.de. Immer mehr Menschen fangen jetzt im Sommer schon an mit Hamsterkäufen. „Wir können dieser Nachfrage aber einfach nicht mehr nachkommen, wir erhalten ja selbst keinen Nachschub mehr“, so der Holzprofi.

Wegen hoher Gaspreise: Massive Engpässe bei Holzöfen

Auch die Niedersächsischen Landesforste spüren die extem gestiegene Nachfrage: „In Haushalten, in denen eine Öl- oder Gasheizung und ein Kaminofen existieren, werden die Menschen eher auf fossile Energieträger verzichten und versuchen, vermehrt Holz zu verwenden“, erklärte der Sprecher. Allerdings: Wer keinen Ofen hat, der bekommt kurzfristig wohl auch keinen mehr: „Aktuell gibt es massive Engpässe bei Holzöfen und bei Firmen, die diese einbauen; das heißt, der Zubau an Holzheizungen ist dadurch wahrscheinlich limitiert.“ (dpa/miri)