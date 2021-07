Halbnackt im Schornstein: Das waren die kuriosesten Polizeieinsätze des Jahres

Magdeburg –

Sie sollen für Recht, Ordnung und Sicherheit sorgen. Oft begeben sich die Polizeibeamten dafür in Gefahr. Doch manchmal sind ihre Einsätze auch einfach nur skurril. Ein halbnackter Mann im Schornstein, Verfolgungsjagd im Go-Kart und ein stinkender Schuh: Das waren die ungewöhnlichsten Einsätze dieses Jahres.

Das war bestimmt nicht sein bester Neujahrsmorgen: Zu Beginn dieses Jahres mussten die Einsatzkräfte einen halbnackten jungen Mann aus einem Schornstein im Südharz befreien (Landkreis Mansfeld-Südharz). Kurz zuvor war der 18-Jährige von einer Silvesterfeier verschwunden, seine Freunde suchten ihn. Schließlich hörten sie die Hilferufe des jungen Mannes aus dem Schacht. Wieso er halbnackt in den Schornstein kletterte, war laut Polizei unklar.

Kuriose Polizeieinsätze in Deutschland

Ein 28-Jähriger lieferte sich im September in Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Doch er fuhr keinen schnellen Schlitten, sondern ein Go-Kart. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, weil der Mann mit seinem ungewöhnlichen Gefährt auf der Straße unterwegs war. Die Polizei bat den 28-Jährigen anzuhalten, doch der brauste davon – und knallte gegen einen Baum. Er blieb unverletzt. Als die Polizisten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass er 1,8 Promille intus hatte. Und der kleine Rennwagen nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Das könnte Sie auch interessieren: Er fühlte sich einsam an Weihnachten – Italiener (94) ruft die Polizei, zum Anstoßen

Doch der 28-jährige Go-Kart-Fahrer war nicht der Einzige, der in Magdeburg auffiel. Ein Autofahrer versuchte laut Polizei beim Tanken mit einer Geldkarte zu zahlen, die nicht funktionierte. Dann rannte er zum Auto und raste davon. Blöd nur, dass er dabei seinen Mitfahrer an der Tankstelle stehen ließ. Der kooperierte mit der Polizei und nannte den Namen des Fahrers.

Diebe klauen Kohlrouladen – Frau schlägt Mann mit Schuh

In Halle hingegen machten an Ostern Diebe von sich reden, die statt Geld und Wertsachen, die Vorräte aus einem Mehrfamilienhaus entwendeten. Die Einbrecher mussten wirklich großen Hunger gehabt und auf deftige Küche gestanden haben. Sie stahlen unter anderem Linsensuppe und Kohlrouladen. Die Beamten konnten die hungrigen Diebe nicht ausfindig machen.

Dass Streit in Beziehungen oft durch Kleinigkeiten ausgelöst wird, ist bekannt. Doch dieses Level wird zum Glück nicht jeden Tag erreicht: In einem Auto bei Stendal eskalierte ein Streit zwischen dem Fahrer und seiner 23-jährigen Lebensgefährtin. Vor Fahrtantritt trat sie versehentlich in Hundekot. Ihr Partner regte sich wegen des Gestanks auf und sie gerieten in Streit. Doch es blieb nicht beim verbalen Schlagabtausch: Die 23-Jährige zog sich den mit Hundekot beschmierten Schuh aus und schlug damit auf den Kopf ihres Lebensgefährten ein. Erst die Polizei konnte den Streit schlichten. (vd)