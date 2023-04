Hai-Alarm auf Mallorca: Zwei-Meter-Tier an beliebtem Badestrand gestrandet

Für die Badegäste dürfte dieser Anblick ein Schreck gewesen sein: Auf Mallorca ist am Wochenende ein Blauhai gestrandet. Doch das Tier war offenbar sehr mit sich selbst beschäftigt und daher keine unmittelbare Gefahr für andere. Warum eine Expertin dennoch zu besonderer Vorsicht rät.

Wie die deutschsprachige „Mallorca Zeitung“ berichtete, beobachteten Anwohner der Cala Llombards bei Santanyí am Sonntagabend, wie das Raubtier im seichten Gewässer verzweifelt gegen die Wellen ankämpfte. Das Wasser drückte den Hai immer weiter an Land. Wieso das Tier dem Ufer überhaupt so nahe kam, blieb zunächst unklar. Gewöhnlich sind Blauhaie nicht in Küstennähe anzutreffen – sie bevorzugen das offene Meer.

Expertin: Bei Haisichtung direkt 112 wählen

Augenzeugenberichten zufolge war das Tier etwa zwei Meter lang, äußere Verletzungen waren keine zu erkennen. Man habe sich darüber ausgetauscht, dem gestrandeten Tier irgendwie zu helfen. Doch das sei letztlich nicht nötig gewesen: Schließlich sei es dem Hai gelungen, sich zu befreien und davonzuschwimmen.

Besorgt zu dem Vorfall äußerte sich Xisca Pujol von der Tiernotrettung des Palma Aquariums gegenüber der „Mallorca Zeitung“: „Wir haben am Abend keinen Notruf bekommen“, sagt sie. „Wer so etwas sieht, sollte am besten direkt 112 wählen, die Rettungskräfte leiten dann den Anruf an Spezialisten weiter.“

Haisichtungen sind auf Mallorca keine Seltenheit

Der direkte Kontakt mit einem Wildtier sei immer gefährlich, vor allem wenn es unter hohem Stress steht. Pujol empfiehlt, die Tiere grundsätzlich erstmal nicht anzufassen. Doch wie kam der Hai überhaupt in die Bucht? „Wahrscheinlich hat er ein Tier gejagt und ist dabei ins seichte Gewässer geraten“, vermutet die Expertin.

Haisichtungen an den Stränden von Mallorca kommen immer wieder vor, doch Angriffe auf Menschen wurden bisher nicht beschrieben. (doe)