„Hab dich lieb“: Berlinerin(†22) in Israel getötet – vorher schrieb sie ihrer Mutter

Nach den brutalen Angriffen der Hamas auf Israel mit mindestens 900 Toten wird immer mehr zur Identität der Opfer bekannt. Unter den Toten ist auch eine 22-jährige Studentin aus Berlin. Sie hatte ihrer Mutter kurz vor ihrem Tod noch eine bewegende Nachricht geschrieben.

Laut des Auswärtigen Amts sollen mehrere Deutsche von der Hamas im Gazastreifen entführt sein. In einem Bericht der Jüdischen Allgemeinen ist keine genaue Zahl angegeben. Aber: Unter ihnen ist auch die 22-jährige Shani Louk, die am Samstag auf dem Musikfestival an der Grenze zum Gazastreifen feierte, auf dem besonders viele Menschen zu Tode kam. Bisher wurde ihr Tod noch nicht offiziell bestätigt.

Deutsche Touristin stirbt in Israel

Gewiss ist aber nun, dass die gleichaltrige Carolin B. aus Berlin nicht mehr am Leben ist. Ihre Schwester postete auf Instagram ein Foto von ihr und schrieb: „Meine Schwester Caro ist im Himmel. Sie war 22 Jahre alt und wurde gestern von den Hamas Terroristen getötet. Wir sind am Boden zerstört.“ Wie mehrere Medien berichten, stammt B. aus Berlin. Auch ihr britischer Lebensgefährte Danny D. sei unter den Opfern.

Zur Zeit des Angriffs hielt sich das Paar in der Nähe des Gazastreifens auf, ihr Rückflug sei noch am selben Tag geplant gewesen. Wie die „Welt“-Korrespondentin Christine Kensche auf X (vormals Twitter) schrieb, habe die junge Frau ihrer Mutter noch in einer letzten Nachricht geschrieben: „Ich habe dich lieb und danke dir für alles.“ Zuvor hatte die Reporterin mit der Mutter, die in Bremen lebt, gesprochen.

Eine 22-jährige deutsche Touristin wurde von der Hamas getötet. In ihrer letzten Nachricht an ihre Mutter schrieb sie: „Ich habe dich lieb und danke dir für alles.“ Ich habe mit der Mutter gesprochen 1/ @welt pic.twitter.com/yNhvcZUyg3 — Christine Kensche (@c_kensche) October 8, 2023

B. und ihr Lebensgefährte waren zunächst noch in einen Bunker geflohen, bevor sie dann später von den Terroristen getötet wurden. (alp)