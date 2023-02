Gute Nachricht für Verkäufer: Ebay schafft Gebühr ab!

Ab Mittwoch können Online-Trödler jubeln: Ab dann macht die Mutter aller Internet-Handelsplattformen alle privaten Verkäufe kostenlos. Bislang müssen Privat-Verkäufer rund elf Prozent ihrer Erlöse als Provision an Ebay abtreten.

Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucher:innen bislang beim Verkaufen über eBay.de gesehen haben, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Die Regelung gilt zeitlich unbefristet, ist allerdings auf Deutschland beschränkt. Zu den elf Prozent ihrer Erlöse, die Verkäufer:innen bisher als Provision an Ebay abtreten mussten, kommen noch 35 Cent als Einstellgebühr – auch die sollen wegfallen. An den Kosten für gewerbliche Anbieter ändert sich jedoch nichts.

Ebay streicht Gebühr für private Verkäufer

Der Geschäftsführer von Ebay Deutschland, Oliver Klinck, sagte, der Wegfall der Gebühren für den privaten Verkauf sei eine Investition eBay Deutschlands in das gesamte Marktplatz-Geschäft: Der Anreiz des privaten Verkaufs treibe das Geschäft privater Verkäufe an, erweitere die Vielfalt des Angebots bei Ebay Deutschland und steigere so die Attraktivität des Marktplatzes. Die Gebührenstreichung soll sich so auch für die Plattform selbst rechnen. „Wir sehen, dass die privaten Verkäufer auch als Käufer viel aktiver sind. Diejenigen, die über Ebay verkaufen, shoppen auch doppelt so viel wie die Käufer, die nur einkaufen.“

Klinck sagte, die Initiative passe auch zu den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: „Wir leben in einer Zeit, in der vielen Familien Geld im Portemonnaie fehlt.“ Hintergrund der Entscheidung ist auch die schwache Geschäftsentwicklung des ehemaligen Versandhandels-Pioniers. Der Umsatz war zuletzt stark zurückgegangen, in den vergangenen 25 Jahren überflügelte fiel Ebay weit hinter Amazon zurück. (alp/dpa)