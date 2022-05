An Verschwörungsmythen zum Ukraine- Krieg glauben vor allem Corona-Schwurbler

Im Internet sammeln sich zahlreiche Falschmeldungen zum russischen Angriffskrieg – und auch in Deutschland fallen die „Fake News“ auf fruchtbaren Boden. Laut einer neuen Umfrage glaubt jeder fünfte Deutsche Falschmeldungen und Verschwörungsmythen zum Thema Ukraine-Krieg. Vor allem in einer Zielgruppe fanden sich besonders viele Anhänger:innen.

In der Umfrage wurde die Zustimmung zu etwa einem Dutzend Aussagen abgefragt. So stimmten rund zwölf Prozent ganz und fast 20 Prozent zumindest teilweise der Aussage zu, Wladimir Putin gehe „gegen eine globale Elite vor, die im Hintergrund die Fäden zieht“. Ein klarer Verschwörungsmythos.

Dass Putin vom Westen zu einem Sündenbock gemacht werde, um von den wahren Problemen abzulenken, glaubten gut 15 Prozent der Befragten voll und ganz und etwa 16 Prozent teilweise. Knapp sieben Prozent stimmten der unbelegten Behauptung vollständig zu, die Ukraine betreibe zusammen mit den USA geheime Labore zur Herstellung von Biowaffen, doppelt so viele glauben das immerhin „teilweise“.

Jeder fünfte Deutsche glaubt Falschmeldungen zum Ukraine-Krieg

Insgesamt stimmte knapp ein Fünftel der Befragten verschwörungsideologischen Aussagen über den Krieg „eher“ zu, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf die Umfrage des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas) berichteten.

Unter den AfD-Wähler:innen waren es sogar fast 60 Prozent. Bei den Linken-Wähler:innen waren es 26 Prozent, unter FDP-Wähler:innen rund 15 Prozent. Die Wähler:innen von CDU/CSU (knapp zwölf Prozent) und SPD (circa zehn Prozent) unterschieden sich in dieser Hinsicht hingegen kaum. Am geringsten war die Zustimmung mit weniger als vier Prozent unter Grünen-Wähler:innen.

Interessant: Die Umfrage zeigt auch einen Zusammenhang zwischen Corona-Verschwörungsmythen und solchen über den russischen Krieg gegen die Ukraine. Unter Ungeimpften und Menschen, die auch zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen bereit sind, war die Zustimmung zu solchen Aussagen mit jeweils rund 56 Prozent am höchsten.

„Die Ergebnisse zeigen noch einmal für die Gesellschaft auf, was wir für den digitalen Raum bereits belegen konnten: Wo Corona-Leugnung vorher das Thema war, wird nun der Angriffskrieg gegen die Ukraine verschwörungsideologisch aufgeladen“, sagte die Cemas-Geschäftsführerin Pia Lamberty dem RND. „Dementsprechend ist es wichtig, langfristig Strategien für den Umgang zu entwickeln. Diese Mobilisierungen werden nicht einfach so verschwinden – gerade in Anbetracht der multiplen Krisenlagen“, fügte sie hinzu.

Für die Studie hat Cemas das Marktforschungsinstitut Bilendi & respondi vom 1. bis zum 12. April 2031 Menschen im Alter zwischen 18 und 92 Jahren mittels eines standardisierten Online-Fragebogens befragen lassen. Die Erhebung ist den Cemas-Angaben zufolge für die deutsche Bevölkerung repräsentativ. (alp/afp)