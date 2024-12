Große Störung bei Facebook, WhatsApp und Instagram

Für viele Internet-Nutzer sind Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. essenziell. Am Mittwochabend müssen die User weltweit teilweise ohne die Dienste aus dem Meta-Konzern auskommen. Auch Deutschland ist betroffen.

Beim Dienst „Alle Störungen“ gab es allein bei WhatsApp um kurz nach 19 Uhr mehr als 30.000 Meldungen von betroffenen Nutzern. Bei Instagram waren es 11.000, bei Facebook etwa 6000 Fehlermeldungen. Zwar funktioniert WhatsApp inzwischen teilweise wieder, dennoch gehen Nachrichten entweder nicht aus oder werden mit Verzögerung zugestellt. Bei Facebook und Instagram kommt es zu Problemen beim Laden der Seiten.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.