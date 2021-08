Große Sorge um Kult-Figur: Kurioses Entführungsrätsel um Skelett Heinrich

Fürth –

Ein Skelett hält einen ganzen Ort in Atem: Mitte Juli saß Skelett Heinrich plötzlich auf einer Bank im Fürther Ortsteil Krumbach – und verschwand genauso schnell auch wieder. Heinrich wurde entführt – und das Drama nahm seinen Lauf, Bürgermeister und Ortsvorsteher erhielten Erpresserbriefe. Aber durch eine außergewöhnliche Rettungsaktion ist er jetzt wieder auf freiem Fuß.

Seitdem Heinricht das erste Mal Mitte Juli auf einer Bank sitzend in Krumbach auftauchte, stieg seine Bekanntheit in dem kleinen Ort rasant. Bewohner der Stadt Fürth machten Selfies mit dem Kunststoff-Skelett, kleideten ihn ordnungsgemäß mit Mund-Nasen-Schutz ein und nahmen ihn sogar in die örtliche Feuerwehr auf.

Skurrile Entführung: Plötzlich verschwindet der knochige Star wieder

Aber der Spaß mit dem neuen Krumbacher war schneller zu Ende als gedacht. Wie das Magazin „Brisant“ berichtete, verschwand Heinrich vergangene Woche plötzlich spurlos. Die Bewohner Krumbachs waren ratlos – ebenso Bürgermeister Volker Ohlenschläger, der sich zuvor schon mit dem Knochengerüst angefreundet und fotografieren lassen hatte.

Im Interview mit „Brisant“ berichtete Ohlenschläger dann von den Briefen, die sowohl er als auch der Ortsvorsteher Uwe Kollmer von den Entführern erhalten hatten.

Entführtes Kunststoff-Skelett: Erpresser fordern 1000 Euro Lösegeld

„Bei uns beiden ging jeweils ein Erpresser-Schreiben und ein Bild von Heinrich, angekettet in einem Keller mit der Tagesausgabe unserer regionalen Tageszeitung ein“, so der Bürgermeister. Um den neu gewonnenen Freund der Ortschaft wieder frei zu lassen, forderten die Entführer ein Lösegeld von 1000 Euro, die der örtlichen Kita „Rasselbande“ zugutekommen sollen.

Bewohner von Krumbach sammeln Lösegeld und spenden an die Kita „Rasselbande“

Wer Heinrich entführt hatte, war jedoch unklar und vorerst auch egal, denn: Die Bürger Fürths sammelten den Geld-Betrag schnell zusammen und platzierten den Check über 1000 Euro am Mittwoch auf dem Gelände der Kita.

Am Donnerstagabend kam dann die Überraschung: Fallschirmspringer landeten gegen 19 Uhr unter großem Applaus gemeinsam mit Heinrich auf dem Sportplatz des Ortsteils.

Laut eines Berichtes der „Hessenschau“ entpuppten sich die beiden Entführer als die Cousins Christian Wagner und Matthias Hallstein und ergaben sich mit erhobenen Händen. Die beiden Männer hatten Heinrich auf dem Dachboden gefunden und sich seitdem einen Spaß daraus gemacht, das Skelett in Krumbach herumgeistern zu lassen.

Weil der Trubel zu groß wurde, wollten die Cousins Heinrich dann aber doch wieder verschwinden lassen und „entführten“ ihn deshalb. Mit der Forderung des Lösegeldes wollten sie der Gemeinde etwas Gutes tun: „So kann der Heinrich noch einen guten Zweck erfüllen“, sagte Wagner der „Hessenschau“.

Kult-Figur Heinrich erholt sich jetzt im Bergtierpark Fürth

Doch „mittlerweile ist Heinrich eine Kult-Figur“, so Ohlenschläger gegenüber dem „hr“. Deshalb wurde das Kunststoff-Gerippe jetzt im Bergtierpark Fürth Erlenbach in Sicherheit gebracht, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen – und dem Ort auch weiterhin erhalten zu bleiben. (se)