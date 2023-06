Große Razzia in mehreren deutschen Städten – Hintergründe noch geheim

Groß-Razzia in Deutschland: Im Rahmen einer von Europol koordinierten Aktion haben Polizisten am Donnerstagmorgen in mehreren Städten Wohnungen durchsucht. Worum es geht, behält die Polizei noch für sich.

Einen Einsatz habe es in Wuppertal gegeben, sagte eine Sprecherin der Behörde in Den Haag. Zu weiteren Einsatzorten machte sie keine Angaben.

Europol-Razzia in mehreren deutschen Städten

Auch in anderen Ländern fänden Durchsuchungen statt. Worum es bei der Aktion ging, will die Behörde im Laufe des Tages mitteilen, wenn der Einsatz überall abgeschlossen ist.

Radio Wuppertal und die „Westdeutsche Zeitung“ berichteten, dass Anwohner im Stadtteil Langerfeld durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt worden seien. (dpa/mp)