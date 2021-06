Großartige Idee: Deutsche Stadt macht vor, wie man Corona auch draußen bekämpft

Heidelberg –

So geht Abstand! Während in Berlin wilde Schlauchboot-Partys aus dem Ruder laufen, zeigt die romantische Studentenstadt am Neckar, wie man’s auch machen kann. Auf der Neckarwiese tummeln sich im Sommer normalerweise Studenten und andere junge Leute dicht an dicht. Um dem zu begegnen, wurden nun Kreise auf den Rasen gemalt – im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand!

Sonnenbaden, für die Uni büffeln, Flirten oder sich einfach so treffen – die Neckarwiese in Heidelberg wird normalerweise viel genutzt während des Sommers. Schließlich zählt die Stadt in der Kurpfalz neben Freiburg zu den heißesten der Republik und zu denen mit den meisten Sonnenstunden.

Die fleißigen Kreiszieher bei der Arbeit picture alliance/dpa Foto:

In Corona-Zeiten hat sich die Stadtverwaltung nun etwas Besonderes ausgedacht: 170 Kreise wurden zur Orientierung auf die Wiese gemalt. Mit einem Durchmesser von drei Metern! Alle wurden mit einem Bodenmarkierer gemacht, wie man ihn von Fußballfeldern kennt. Da steht dem Sonnenbaden also auch in Corona-Zeiten nichts mehr im Wege! (km)