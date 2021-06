GNTM: Diese Mädels sind im Finale – und Heidi hat eine Überraschung

Sie haben es geschafft: Maureen (20), Sarah (20), Lijana (23) und Jacky (21) stehen nächste Woche im Finale von „Germany’s Next Topmodel“. Heidi Klum (46) bittet in diesem Jahr ihre Finalistinnen zu einer besonderen Show, doch die Model-Mama selbst wird nicht vor Ort sein.

„Dieses Jahr ist bei ,Germany’s next Topmodel‘ alles etwas anders. Ich entschuldige mich – ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von #GNTM auf die Beine zu stellen“, so Heidi Klum. Zum ersten Mal sendet ProSieben das Finale live aus zwei Weltstädten: aus Los Angeles und Berlin. „Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment“, so Klum.

Das könnte Sie auch interessieren: GNTM-Drama: Tamara kriegt Mega-Job – doch der wird zum Desaster

Das passiert beim GNTM-Finale

Die Zuschauer erwarten wieder spannende Challenges und es wird einen Walk in Kreationen von Designer Philipp Plein geben. Wer wird „Germany’s next Topmodel“ 2020 und erhält das letzte Foto, das Cover der deutschen Harper’s BAZAAR? Das entscheidet sich am nächsten Donnerstag. Unter Beachtung der aktuellen Vorschriften und Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts feiert ProSieben das #GNTM-Finale: in einem klassischen Fernsehstudio, ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand und mit einem verkleinerten Produktionsteam.