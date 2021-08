Glücksfund!: Forscher entdecken neue Krötenart – an einem unglaublichen Ort

Was hockt denn da für ein Froschlurch am Fahrzeug? Forscher haben durch Zufall eine neue Krötenart entdeckt – praktischerweise direkt neben ihrem Auto in Peru!

Bei einer Expedition in einem Nationalpark in Peru hat ein Forscherteam am Straßenrand eine neue Art aus der Gruppe der Nasenkröten entdeckt. Den Glücksfund machten Wissenschaftler um den Zoologen Jörn Köhler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt zwar schon im November 2019. Doch erst jetzt bestätigten genetische Analysen: Es muss sich um eine bisher unbekannte Art handeln.

Die neu entdeckte Krötenart hat eine besonders lange Nase

Die Gruppe der Nasenkröten gehört zur Gattung Rhinella. Wie man es sich schon vorstellen kann, zeichnet sich diese Art durch eine besonders lange Nase aus. Anders als andere Kröten ist sie nicht bräunlich, sondern eher grün gefärbt. Entscheidend für die Identifizierung der neuen Art „Rhinella chullachaki“ ist aber die genetische Untersuchung gewesen.

Die Geschichte der Entdeckung ist ziemlich spektakulär: Das Tier ist nicht in einem unberührten Regenwald bei einer gefährlichen Expedition gefunden worden, sondern an einer viel befahrenen Straße – neben dem geparkten Auto der Wissenschaftler. Sieht also ganz so aus, als wollte die Nasenkröte endlich auch mal groß rauskommen … (miri)