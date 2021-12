In welchem Land knallen am häufigsten die Korken? Die globale Drogenumfrage „Global Drug Survey (GDL) 2021“ ermittelte, wo auf der Welt im vergangenen Jahr am häufigsten hemmungslos getrunken oder aber in Maßen genossen wird. Und Spoiler: Suff-Weltmeister sind nicht die Deutschen!

Bereits seit 2012 führt eine unabhängige Forschungsorganisation aus London die weltweit größte Umfrage zum Drogenkonsumverhalten durch. Bei der aktuellen Studie kamen die meisten Befragten, insgesamt 11.000 Menschen, aus Deutschland.

Globale Drogenumfrage: Australien liegt vorne beim Alkohol

Die Autor:innen der Studie erklärten im Vorfeld jedoch, dass die Online-Umfrage nicht als repräsentative Studie gewertet werden könne, die Daten stammen aus einer sogenannten nicht-probabilistischen Stichprobe. Die Proband:innen wurden also nicht vorab selektiert, sondern nahmen ausschließlich freiwillig an der Umfrage teil. Daher ist die Studie „zufällig“ und spiegelt nicht die Demografie einzelner Länder wider.

Wie die Autor:innen weiter mitteilten, sei aber die Rate des Drogen- und Alkoholkonsums in dieser Stichprobe deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung. Da die Daten aus vergleichbaren Teilnehmergruppen gesammelt wurden, könne man somit trotzdem Vergleiche zwischen den einzelnen Ländern ziehen. Die Studienleiter:innen bewerteten bei der Umfrage das Betrunkensein als Zustand, bei dem „deine physischen und mentalen Fähigkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass dein Gleichgewichts- oder Sprachsinn verändert ist“ und „dein Verhalten auf Menschen, die dich kennen, deutlich anders wirkt“. Und wer torkelte jetzt am meisten?

Alkohol-Umfrage GDL: Deutschland auf einem der letzten Plätze

An der „Suff-Spitze“ stehen dieses Mal die Australier:innen: Knapp 27 Mal im Jahr, also ungefähr zweimal im Monat, ließen sie sich im Schnitt volllaufen – und damit fast doppelt so oft wie der globale Durchschnitt mit 14,6 Mal im Jahr.

Recht dicht hinter Australien pegeln sich Dänemark und Finnland ein. 2020 ließen sie es im Schnitt 23,8 mal im Jahr richtig knallen. Und Deutschland? Nichts da Bier-Hochburg, denn laut GDL haben sich die Deutschen 2020 „nur“ 10,6 Mal im Schnitt richtig vollaufen lassen – und damit deutlich weniger als der globale Durchschnitt und auf Platz 19 von 22. Schlusslicht ist Mexiko, dort geht es offenbar gezügelter zu, 8,9 Mal taumelten die Mittelamerikaner:innen im vergangenen Jahr durch die Gegend. (alp)