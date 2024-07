Giftmord im Luxushotel in Bangkok: sechs Tote!

In Bangkok checken sechs Vietnamesen in ein bekanntes Luxushotel ein. Tage später sind alle tot. Langsam bringt die Polizei Licht ins Dunkel.

In Thailand laufen Polizeiermittlungen zum Tod von sechs Vietnamesen in einem Luxushotel in der Hauptstadt Bangkok auf Hochtouren. Die Leichen der drei Männer und drei Frauen, von denen zwei auch einen US-Reisepass hatten, waren am frühen Dienstagabend (Ortszeit) in ihrem Hotelzimmer entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wies das Zimmer keinerlei Kampfspuren auf.

Giftmord im Luxushotel: Frau vergiftet fünf andere und tötet sich selbst

In Tassen seien aber Rückstände einer Substanz gefunden worden, die auf eine Vergiftung schließen ließen, zitierten thailändische Medien die Ermittler. Verschiedene Zeitungen schrieben, es habe sich möglicherweise um Zyanid (Blausäure) gehandelt.

In dem Hotelzimmer, in dem die Toten lagen, fand die Polizei auch zum Großteil unangetastetes Essen. picture alliance / AP In dem Hotelzimmer, in dem die Toten lagen, fand die Polizei auch zum Großteil unangetastetes Essen.

Wahrscheinlich habe eine 56-Jährige aus der Gruppe den anderen fünf das sehr starke Gift verabreicht und dieses anschließend selbst getrunken, sagte der zuständige Polizeichef Thiradej Thammasuthee. Grund sollen extrem hohe Schulden gewesen sein.

Thailand besorgt wegen Negativschlagzeilen durch Giftmord

Polizeisprecher Thiti Saengsawang sagte, die Gäste hätten am Dienstag nicht wie geplant aus dem Hotel ausgecheckt. Hotelpersonal habe die Leichen entdeckt, als es das Zimmer reinigen wollte. Nach Polizeiangaben wurden auf einem Tisch Teller mit Essen entdeckt, das größtenteils noch in Folie verpackt war. Die Gegend rund um das Hotel mit mehreren bekannten Shopping Malls ist bei Touristen sehr beliebt.

Auch der thailändische Ministerpräsident Srettha Thavisin schaltete sich umgehend in den mysteriösen Fall ein und gab eine Pressekonferenz. Die Regierung hat offenbar Sorge, dass die Tat den Tourismus schädigen könnte. Thailand ist auf den wichtigen Wirtschaftszweig angewiesen und kämpft nach der Corona-Pandemie darum, wieder möglichst viele Urlauber anzulocken. (dpa/mp)

