Gewaltige Explosion: Wohnhaus in Den Haag eingestürzt, 20 Menschen vermisst

In Den Haag ist ein dreistöckiges Wohnhaus nach einer Explosion teilweise eingestürzt. Einsatzkräfte suchten am Samstagmorgen in der niederländischen Großstadt in den Trümmern nach möglichen Toten und Überlebenden, wie die Feuerwehr mitteilte. Vier Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Es war zunächst unklar, wie viele mögliche Vermisste es gab. Die Feuerwehr kämpfte nach eigenen Angaben am Morgen weiter gegen die Flammen an. Unklar war auch, was das Feuer und die Explosion in dem Gebäude nahe dem Stadtzentrum ausgelöst hatte. Laut der lokalen Nachrichtenplattform „Regio15“ wurden Wohnungen in mehreren Stockwerken durch die Explosion zerstört.

Den Haag: Wohnhaus nach Explosion eingestürzt

Die „Bild“ berichtete unter Berufung auf Lokalmedien, dass es gegen 6.15 Uhr einen lauten Knall gegeben habe. Das dreistöckige Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mariahoeve stürzte daraufhin ein.

Ein vor Ort eingetroffener Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete von riesigen Rauchwolken, die zum Himmel aufstiegen. Dutzende Einsatzwagen der Feuerwehr seien vor Ort, Trümmer in der Straße verstreut. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnten bis zu 20 Opfer unter den Trümmern liegen. Rettungshunde einer Spezialeinheit sind im Einsatz und suchen nach Überlebenden.

Die Behörden forderten die Einwohner des Viertels auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. „Das Feuer erzeugt viel Rauch in der unmittelbaren Nachbarschaft“, warnten sie. (AFP/mp)