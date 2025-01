Täter hat Bankmitarbeiterin stundenlang in seiner Gewalt – Großeinsatz

Dramatische Szenen in Südhessen: Ein Mann (36) hält am Dienstagmorgen in einer Bankfiliale eine Mitarbeiterin (21) über mehrere Stunden gegen ihren Willen fest. Spezialkräfte der Polizei nehmen ihn fest.

Der Mann war am Morgen gegen 8 Uhr in das Bankgebäude in der Rathausstraße eingedrungen und hatte dort eine Bankmitarbeiterin gegen ihren Willen festgehalten, wie die Polizei mitteilt, ohne von einer Geiselnahme zu sprechen. Hierbei soll der 36-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand die 21-Jährige mit einem Werkzeug bedroht haben.

Spezialkräfte der Polizei konnten den Verdächtigen schließlich gegen 11 Uhr widerstandslos fest. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern noch an. „Die 21-jährige Bankmitarbeiterin ist körperlich unversehrt und befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut und Betreuung“, so die Polizei. Angehörige und weitere unmittelbar Betroffene werden im Rathaus betreut.

? Der Polizeieinsatz ist beendet.



Wir haben den Täter festgenommen.



Die von ihm festgehaltene Person befindet sich in unserer Obhut.#rimbach0701 — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) January 7, 2025

Nach Angaben der Volksbank auf ihrer Homepage ist diese Filiale dienstags eigentlich für die Öffentlichkeit geschlossen.

Rimbach: Mitarbeiterin in Bankfiliale festgehalten – Täter festgenommen

Von einer Geiselnahme sprechen Kriminologen dann, wenn ein Täter Forderungen erhebt und etwas zu erpressen versucht, indem er eine andere Person gegen ihren Willen an einem Ort festhält. Juristisch gesehen handelt es sich um Freiheitsberaubung, die Geiselnahme wäre eine besondere Form davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Gesuchter 19-Jähriger stellt sich nach tödlichem Streit in Detmold

Rimbach befindet sich im Landkreis Bergstraße nicht weit von der Landesgrenze zwischen Hessen und Baden-Württemberg. Die Odenwald-Gemeinde mit rund 8800 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer nordöstlich von Mannheim. Die Bundesstraße 38 zwischen Weinheim und Fürth im Odenwald ist am Tatort in Rimbach gesperrt. (idv/dpa)