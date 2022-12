Sie haben gesehen, wie gefährlich die Nachbarschaft zu Russland sein kann: Finnland und Schweden wollen so schnell wie möglich in die NATO. Vor diesem Hintergrund wird die Diskussion um eine Inselgruppe in der Ostsee langsam intensiver: die Alandinseln. Experten sehen eine wachsende Gefahr, dass sie Putins nächstes Ziel sein könnten.