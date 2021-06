Für Wahnsinnspreis versteigert: Flohmarkt-Schüssel war chinesische Antiquität

New York –

Gutes Auge: Ein Mann kaufte spontan eine Schüssel mit blau-weißem Blumenmuster auf einem Flohmarkt. Sie entpuppte sich als teure chinesische Antiquität – und wurde für mehr als 720.000 Dollar (etwa 600.000 Euro) versteigert.

Ein Mann habe das Stück im vergangenen Jahr auf einem Flohmarkt im US-Bundesstaat Connecticut entdeckt und spontan für 35 Dollar (etwa 30 Euro) gekauft, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Mittwoch in New York mit.

Glücksgriff: Seltene Schüssel aus Ming-Dynastie

Danach ließ er die Schüssel im Auktionshaus begutachten – mit einem erstaunlichen Ergebnis: Die Experten kamen zum Schluss, dass es sich um eine sehr seltene Schüssel aus der chinesischen Ming-Dynastie handelt, die zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert herrschte. Nur sechs weitere Schüsseln dieser Art seien bekannt – die meisten davon befänden sich in renommierten Museen, wie dem British Museum in London, hieß es.

Bei einer Versteigerung am Mittwoch brachte das Stück dann 721.800 Dollar ein – deutlich mehr als die vom Auktionshaus erwarteten 500.000 Dollar und mehr als 20.000 mal so viel, wie es auf dem Flohmarkt gekostet hatte. (dpa/ncd)