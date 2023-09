Für 500 Dollar: Das steckt hinter dem neuen VIP-Abo von Tinder

Super-Swiper:innen aufgepasst, Tinder bietet seinen besonders aktiven User:innen jetzt ein VIP-Abo an. Damit sollen unter anderem Menschen angeschrieben werden können, mit denen es eigentlich kein Match gab. Doch der Extra-Service hat seinen Preis: das neue Abo soll saftige 500 Dollar im Monat kosten.

Flirt, One Night Stand, Ehe: Auf Tinder ist so gut wie alles möglich, was die bunte Beziehungskiste so hergibt. Mittlerweile gibt es viele Ehen oder Beziehungen, die mit einem „Match“ auf der wohl bekanntesten Dating-App der Welt ihren Anfang nahmen. Seit Freitag sollen die Chancen auf das große Liebesglück nochmal vermehrt werden – Tinder-Nutzer:innen können das neue Ultra-Premium-VIP-Abomodell „Select“ wählen.

499 Dollar im Monat oder 6.000 Dollar im Jahr müssen „Viel-Swiper:innen“ dann für die neue Premiumvariante berappen. Allerdings: „Select“ überhaupt auswählen zu dürfen, ist überhaupt nur bestimmten User:innen vorbehalten – nämlich denen, die besonders aktiv sind. Aber auch sie müssen sich für das neue Super-Abo erst bewerben und benötigen ein Profil mit mindestens fünf Interessen und vier Fotos.

Tinder bietet jetzt VIP-Abo für 500 Dollar an

Sind sie bereit den üppigen Preis zu zahlen und das Bewerbungsprocedere zu überstehen, wartet auf sie – laut Tinder – eine ganze Reihe an Vorteilen, die die bereits bestehenden Abomodelle nicht haben sollen. So können unter anderem über Direct Messages Personen angeschrieben werden, mit denen kein Match besteht. Und: Profile zahlender Nutzer:innen sollen bevorzugt angezeigt werden.

Allerdings sind Features wie „Super-Likes“ nicht in dem Premiumabo enthalten. Derzeit bietet Tinder eine kostenlose Version der App sowie Tinder Plus, für knapp 13 Euro im Monat, Tinder Gold (für circa 21 Euro im Monat) und Tinder Platinum für 25 Euro im Monat an. (alp)