Darum sollten Sie an diesem Tag Rot tragen

Noch immer gilt der Herzinfarkt als typische Männerkrankheit – dabei betreffen rund 40 Prozent aller tödlichen Fälle Frauen. Einer der Gründe: Weibliche Patienten bemerken den gefährlichen Arterienverschluss oft zu spät. Dagegen will der Verein Healthcare Frauen den Tag der Frauenherzgesundheit begründen.

Rund 20.000 Frauen sterben jedes Jahr an einem Herzinfarkt, so der Verein aus dem rheinland-pfälzischen Bodenheim. Dennoch werde die Gefahr dieser Krankheit beim weiblichen Geschlecht unterschätzt, würden die Symptome häufig übersehen. Denn das Thema bekomme in Medizin und Forschung zu wenig Aufmerksamkeit.

Ein Herzinfarkt äußert sich bei Frauen oft untypisch. Viele dieser Beschwerden führen dazu, dass sie zuerst an eine harmlose Magenverstimmung denken.

Angelehnt an den National Wear Red Day in den USA, der die öffentliche Aufmerksamkeit auf Herzkrankheiten im Allgemeinen lenken will, soll auch der neue bundesweite Aktionstag für die Herzgesundheit der Frauen am ersten Freitag im Februar stattfinden. Dieses Jahr ist das der 7. Februar.

Am 7. Februar Fotos mit rotem Element posten

An diesem Tag wollen die Teilnehmer:innen mit einem roten Kleidungsstück oder einem roten Accessoire auf die Aktion aufmerksam machen. Wer will, kann am 7. Februar ein Foto mit rotem Element auf Social Media posten und dabei die Hashtags #frauenherzenschlagenanders, #HerzHirnAllianz oder #GoRed verwenden.

Bei dem Aktionstag geht es Healthcare Frauen nicht nur um Aufklärungsarbeit, sondern auch darum, Frauen zu mehr Gesundheitsfürsorge zu ermutigen. Schwerpunkte in diesem Jahr sind Prävention und Vorsorge, das Erkennen weiblicher Herzinfarkt-Symptome sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Verdacht auf einen Herzinfarkt. (mp)