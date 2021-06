Frau sieht hilflosen Hund in Fluss: Im Todeskampf des Tieres entdeckt sie üblen Grund

Nottinghamshire –

Wie kann man nur so etwas machen? Ein Hund hat in England nach einer schrecklichen Aktion seines Frauchens ums nackte Überleben gekämpft. Eine aufmerksame Fußgängerin entdeckte das Tier bei seinem Überlebenskampf in einem Fluss und schritt schnell ein, um zu helfen.

Die Fußgängerin entdeckte kurz darauf auch den Grund für die schlimme Lage des hilflosen Tieres.

Hund im Wasser in großer Not: Fußgängerin entdeckt Stein

Der Hund hatte nämlich extreme Mühe, sich über Wasser zu halten und nicht zu ertrinken.

Unfassbar: Jemand hatte einen schweren Stein an dem Vierbeiner befestigt und ihn dann wohl zum Sterben in den Fluss geworfen.

Die Fußgängerin wartete nicht lange und alarmierte den Rettungsdienst, der sich nach wenigen Minuten vor Ort um den Hund kümmerte, der zu diesem Zeitpunkt dem Tod näher als dem Leben war. Doch die schnelle Hilfe der Frau und des Rettungsteams wurde belohnt.

Die belgische Schäferhündin überlebte – wenn auch sehr knapp.

Die Hündin wurde fast regungslos und nur noch mit letzter Kraft in eine Tierklinik im englischen Nottinghamshire eingeliefert und medizinisch betreut.

Tierärzte entdecken Chip und können Halter zuordnen

Die Tierärzte entdeckten in der Tierklinik schnell, dass die belgische Schäferhündin einen Chip trug und fanden damit den Namen des Tieres heraus. Hündin „Bella“ wurde mutmaßlich von ihrem Frauchen gequält und mit dem Stein im Schluss versenkt. Über den Chip konnten auch die Halter zugeordnet werden.

Nun ermitteln die örtlichen Ermittlungsbehörden wegen des Verdachts auf Tierquälerei.

Die Polizei Nottinghamshire hat sich auf Facebook mehrfach zum Zustand von „Bella“ geäußert.

Außerdem haben die Polizisten bereits eine 31-jährige Frau festgenommen, die unter Verdacht steht, den Hund im Wasser zum Sterben zurückgelassen zu haben.

Video von Polizei zeigt „Bella“ auf dem Weg der Besserung

Ein Video zeigt die Hündin, wie sie wieder frisst und mittlerweile auf dem Weg der Besserung ist.

Die Hündin dürfte nach ihrer schrecklichen Erfahrung nun also bald schon wieder über dem Berg sein und hoffentlich bei neuen Haltern eine Heimat finden, die „Bella“ zu schätzen und schützen wissen. (mj)