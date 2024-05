Tödliches Unwetter: Schlammlawine begräbt Frau unter sich

In Nordfrankreich ist bei einem Unwetter eine Frau durch eine Schlammlawine ums Leben gekommen. Ihr Partner überlebte.

Zu der Schlammlawine in der Gemeinde Courmelles zwischen Amiens und Reims kam es in der Nacht zu Donnerstag. Die 57-Jährige kam dabei ums Leben, ihr Partner wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die örtliche Präfektur am Donnerstag mitteilte. Mehrere Häuser wurden beschädigt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Autobahn stürzt nach heftigen Regenfällen ein – viele Tote

Auch andere Orte waren von dem Unwetter betroffen. Auf Bildern und Videos in französischen Medien waren überschwemmte Straßen und große Hagelkörner zu sehen. (mp/dpa)