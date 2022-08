Franca Lehfeldt: „Leute wissen, mit wem ich zusammen bin!“

Die mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verheiratete Journalistin Franca Lehfeldt sieht kein Problem darin, in ihrem Job weiter für Bundespolitik zuständig zu sein. Bislang hatte sie sich nie ausführlich dazu geäußert.

„Ich berichte nicht über die FDP und das Bundesfinanzministerium“, sagte die Reporterin des TV-Senders von „Die Welt“ der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Im Unterschied zu anderen Konstellationen weiß bei mir jeder um das Verhältnis zu Christian.“

Franca Lehfeldt: „Ich berichte nicht über die FDP“

Lehfeldt verteidigt ihre Entscheidung, nach ihrer Hochzeit mit Lindner weiterhin als Politikreporterin zu arbeiten. „Alles andere wäre geradezu ein Berufsverbot für eine Frau“, sagte sie. „Im Jahr 2022 erscheint mir das abwegig.“

Ihr sei es wichtig, über ihre Leistung definiert zu werden und nicht als „Frau von“. Schließlich habe sie zuerst den Beruf und dann den Mann gehabt. „Ich weiß nicht, wie viele Liter Kaffee ich mit Unionspolitikern getrunken habe, um mir ein Netzwerk aufzubauen. Und da soll ich sagen: Ich gebe das auf?“, so Lehfeldt in der „Zeit“. Ihren Job lasse sie sich nicht wegnehmen.

„Welt“-Reporterin spricht über Ehe mit Christian Lindner

Sie und Christian Lindner sähen sich aufgrund ihrer vollen Kalender überhaupt nicht oft. „Wir haben abends nicht immer Lust darauf, noch ausführlich über die Arbeit zu sprechen. Wir sind ein Paar wie jedes andere“, stellt sie klar. „Wir haben ein striktes Agreement, ich nenne das ‚Unter 4’“. Was bedeutet das? „Das Gespräch hat niemals stattgefunden, es geht keinen was an. Sozusagen die Ehe-Kategorie“. Im Journalismus versteht man unter dem Jargon „Unter 1“, dass es etwas von einer Person zitiert werden darf, bei „Unter 2“ darf nur die Information ohne Zitatgeber verbreitet werden, bei „Unter 3“ ist eine Information nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Lindner und Lehfeldt hatten im Juli auf Sylt geheiratet – unter den Gästen waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Chef Friedrich Merz. (dpa/aba)