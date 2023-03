Forscher präsentieren: Kuchen aus dem 3D-Drucker – aber eine Frage bleibt

„Ich gehe mal eben Kuchen ausdrucken. Will jemand ein Stück?“ Ist das womöglich bald eine ganz übliche Frage im Büro? US-Forscher haben es nämlich hinbekommen: Käsekuchen aus dem 3D-Drucker. Wenn das nicht die Erfüllung eines Menschheitstraums ist! Die wirklich wichtige Frage ist allerdings noch unbeantwortet.

„Essen aus dem 3D-Drucker hat das Potenzial zum nächsten Meilenstein in der Welt des Kochens“, frohlockt das Forschungsteam um Jonathan Blutinger von der Columbia-Universität in New York. Etwas so raffiniertes wie einen Käsekuchen hat auch noch kein Gerät ausgespuckt, pardon, gedruckt: Immerhin hat das Backwerk sieben Zutaten! So viele gab es noch nie bei „gedruckter“ Nahrung.

Cracker, eine Paste, Erdnussbutter, Nutella, Bananenbrei, Erdbeermarmelade und Zuckerguss wurden in der richtigen Menge kombiniert und von einem Roboter schichtweise zu einem kuchenartigen Gebilde getürmt. Und das kam nicht in den Ofen, sondern wurde von einem Laser „gebacken“.

Der Kuchen besteht aus sieben Zutaten

Eine hochwissenschaftliche Sache mit Potenzial: 3D-Lebensmitteldrucker könnten Privatleuten eines Tages ermöglichen, ganz individuelle Lebensmittel herzustellen – einfach, indem man den Drucker entsprechend programmiert, schreibt die Gruppe um Blutinger. Form, Farbe und Nährstoffzusammensetzung – alles frei wählbar. Auch für Astronautennahrung wird mit 3D-Druckern experimentiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Spektakulär: Was Beethovens Locke über Leber und Tod des Genies verrät

Bis es das ausgedruckte Törtchen zum Kaffee gibt, wird es aber noch dauern, die Forschung ist noch ganz am Anfang. Und die allerwichtigste Frage wurde bisher immer noch nicht beantwortet: Hat der Kuchen überhaupt geschmeckt? Bei den genannten Zutaten darf man zumindest verwundert sein, dass es ein Käsekuchen geworden ist.