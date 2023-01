Erst am Montag sorgten Berichte über eine neue Variante von SARS-CoV-2 für Aufregung – nun gibt es einen weiteren Corona-Begriff, der Fachleute aufhorchen lässt: In Israel wurde erstmals ein Fall von Flurona diagnostiziert. Um eine weitere Mutation des Virus handelt es sich dabei allerdings nicht. Zum allerersten Mal überhaupt haben israelische Behörden einen solchen Fall offiziell dokumentiert: Bei einer 31 Jahre alte Frau in Petach Tikwa, einem Vorort von Tel Aviv, ist kurz vor Silvester eine seltene Form der Doppelinfektion registriert worden, die sogenannte Flurona. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff?

Erst am Montag sorgten Berichte über eine neue Variante von SARS-CoV-2 für Aufregung – nun gibt es einen weiteren Corona-Begriff, der Fachleute aufhorchen lässt: In Israel wurde erstmals ein Fall von Flurona diagnostiziert. Um eine weitere Mutation des Virus handelt es sich dabei allerdings nicht.

Zum allerersten Mal überhaupt haben israelische Behörden einen solchen Fall offiziell dokumentiert: Bei einer 31 Jahre alte Frau in Petach Tikwa, einem Vorort von Tel Aviv, ist kurz vor Silvester eine seltene Form der Doppelinfektion registriert worden, die sogenannte Flurona. Bekannt wurde das Ganze allerdings erst jetzt, einige Tage später.

Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff?

Das steckt hinter der seltenen Flurona

Flurona ist eine Wort-Neuschöpfung, bei der die englischen Begriffe „flu“ und „corona“ verschmolzen werden. „Flu“ heißt auf Deutsch Grippe. Bei einer Flurona hat sich ein Mensch also mit beiden Krankheiten angesteckt. Bei dem aktuellen Fall in Israel ist eine 31-jährige, schwangere Frau betroffen. Nach Angaben der zuständigen Medizinerinnen und Mediziner vom Beilinson Krankenhaus in Petach Tikwa hat sie glücklicherweise nur leichte Symptome ausgebildet.

Dass die Flurona bei ihr überhaupt diagnostiziert wurde, ist nicht selbstverständlich, denn das äußerlich erkennbare Krankheitsbild wirkt bei beiden Krankheiten gleich: „Beides sind virale Infekte und verursachen Atembeschwerden, da in beiden Fällen die oberen Atemwege angegriffen werden“, sagte Arnon Vizhnitser, Direktor der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses. In Israel gibt es derzeit einen sprunghaften Anstieg der Grippe-Fälle, berichtet die „Times of Israel“ – wohl nur deshalb wurden bei der Patientin zwei Abstriche zur Unterscheidung genommen.

Tatsächlich gibt es bislang nur wenige bekannte Fälle einer gleichzeitigen Doppelinfektion mit Grippe- und Corona-Viren. Wie das Magazin „The Atlantic“ berichtete, hatte es Ende Februar 2020, zu Beginn der Covid-Pandemie, einen Fall von Flurona in New York City gegeben. Ein Mann, der kurz zuvor von einer internationalen Konferenz zurückgekehrt war, wurde positiv auf beide Krankheiten getestet und steckte in der Folge seine ganze Familie mit Flurona an. Auch bei einer Anfang 2020 in China durchgeführten Studie wurden bei Covid-Patienten Doppelinfektionen mit der Grippe festgestellt.

Wie gefährlich ist eine Flurona-Doppelinfektion?

Dass bis jetzt offenbar nur sehr wenige Menschen von einer Flurona-Erkrankung betroffen waren, hängt auch damit zusammen, dass aufgrund von Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen die üblichen Winter-Grippewellen bislang weitgehend ausblieben. Die meisten Menschen steckten sich daher „nur“ mit Corona an.

Da die Datenlage bislang dünn ist, können Wissenschaftler:innen auch noch nicht genau sagen, wie gefährlich eine Doppelinfektion mit den zwei Viren ist. Die Studie aus China zeigte zumindest, dass Covid-Erkrankte, die gleichzeitig mit Influenza infiziert waren, eine längere Genesungszeit hatten als Patient:innen, die nur Corona hatten. Laut „The Atlantic“ zeigte die Analyse von mehr als 100 Studien im Frühjahr 2020 zudem, dass Menschen, die positiv auf SARS-CoV-2 und mindestens einen weiteren Erreger (Grippe oder etwa anderes) getestet wurden, eine dreifach höhere Sterbewahrscheinlichkeit hatten als diejenigen, die nur an Covid erkrankt waren.

Das israelische Gesundheitsministerium will den Fall der 31-jährigen Schwangeren nun genauer untersuchen, um herauszufinden, ob und wie genau sich eine Doppelinfektion mit Grippe und Corona auf den Körper auswirken kann. Wie die Nachrichtenseite „Ynet“ schrieb, gehen die Behörden davon aus, dass wegen der heftigen Grippewelle und der gleichzeitig aufgetretenen Omikron-Zuspitzung wohl noch viel mehr Israelis mit Flurona infiziert seien – ohne es zu wissen.