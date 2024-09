Flugzeugwrack mit mehreren Toten in Italien entdeckt

Nach tagelanger Suche ist Gewissheit: Ein vermisstes Kleinflugzeug auf dem Weg nach Frankreich ist abgestürzt. Alle drei Insassen sind tot.

Nach tagelanger Suche ist in Italien das Wrack eines abgestürzten Kleinflugzeugs mit den Leichen der drei vermissten Insassen entdeckt worden. Die Maschine wurde in schwer zugänglichem Gelände in den Bergen an der Grenze zwischen den Regionen Toskana und Emilia-Romagna gefunden, wie die Bergwacht mitteilte. Bei den Insassen – alle drei aus Frankreich – konnten die Helfer nur noch den Tod feststellen. Die Absturzstelle liegt in der Nähe der Gemeinde Fivizzano im Gebirgszug der Apenninen. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Kleinflugzeug abgestürzt: Nebel und Regen erschwerten die Suche

Die Maschine war am Dienstagmorgen in Pavullo in der norditalienischen Provinz Modena mit dem Ziel Frankreich gestartet. Das letzte Radarsignal kam aus der Nähe der Absturzstelle. Seither fehlte jede Spur. An der Suche waren neben der Bergwacht auch die italienische Luftwaffe sowie die Polizei beteiligt. Erschwert wurden die Bemühungen durch dichten Nebel und heftigen Regen. (dpa/mp)