Flugzeug-Drama: Bruchlandung! Maschine in zwei Teile zerbrochen – mindestens 15 Tote

Neu Delhi -

Flugzeug-Drama in Indien: Nach der Bruchlandung einer Maschine mit 190 Menschen an Bord gibt es mindestens 130 Verletzte, die in Krankenhäusern behandelt werden. Mindestens 18 Menschen sind gestorben, darunter die beiden Piloten.

Dies sagte ein höherer Polizeimitarbeiter vor Ort am Flughafen Calicut im Bundesstaat Kerala der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend.

Die Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai sei bei der Landung in dem südindischen Bundesstaat aufgrund von Regen und Sturm über die Landebahn hinaus auf einen Hügel geschlittert, berichtete ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde. Unter den 184 Passagieren seien auch zehn Kleinkinder. Zudem seien zwei Piloten und vier Flugbegleiter an Bord gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Flugzeug-Drama in Indien: Dutzende Verletzte in Kliniken gebracht

Indische Fernsehsender zeigten Bilder, nach denen das Flugzeug in zwei Teile zerbrochen war. Mindestens 40 Fluggäste seien in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Fernsehsender NDTV Am Freitag. Der Verwaltungschef des Distrikts Malappuram berichtete am Samstag, das mittlerweile mindestens 130 Menschen in Krankenhäusern behandelt werden.

In der Region hatte es am Freitagabend stark geregnet. Das Flugzeug sei um 19.41 Uhr Ortszeit gelandet, hieß es von der Zivilluftfahrtbehörde. Solche Pisten seien besonders schwer anzufliegen, berichtete NDTV. Die Piloten hätten bereits zwei Landeversuche abgebrochen und mehrere Platzrunden um den Flughafen gedreht.

Der Flug war Teil eines Rückholprogramms für indische Bürger, die wegen der Corona-Pandemie im Ausland feststeckten. (mik/dpa/afp)