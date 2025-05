Feuerschlucker setzt Zirkuszelt in Brand – 17 Kinder verletzt

Schreckliches Unglück in Aldenhoven in Nordrhein-Westfalen: Während eines Kindergarten- und Schulprojektes geriet durch die Unachtsamkeit eines Feuerschluckers die Außenwand eines Zirkuszeltes in Brand. Neben dem Mann wurden auch 17 Kinder verletzt.

Insgesamt 116 Kinder waren während der Vorstellung anwesend, als das Feuer gegen 9.40 Uhr ausbrach, wie die örtliche Feuerwehr mitteilte. Der Feuerschlucker erlitt Verbrennungen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. 17 Kinder mussten außerdem wegen leichter Rauchvergiftungen in Behandlung.

Auch eine erwachsene Person wurde leicht verletzt. Glück im Unglück: Das Feuer konnte schnell, sogar noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden. Diese mussten dann nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. (prei)