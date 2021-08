Feuer-Drama in Nordrhein-Westfalen: Brand in Hochhaus – eine Tote und zwölf Verletzte

Meerbusch –

Katastrophe in Nordrhein-Westfalen: In der Kleinstadt Meerbusch ist am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zwölf Menschen wurden verletzt. Ein Mensch starb. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Es war ein furchtbarer Schock für die Feuerwehrleute: Bei den Löscharbeiten in dem Hochhaus fanden die Rettungskräfte eine leblose Frau. Die 72-Jährige sei nicht mehr zu retten gewesen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Zwölf Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen schwer. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Dutzende Anwohner hätten zwischenzeitlich das achtgeschossige Wohnhaus verlassen müssen.

Meerbusch: Zwölf Verletzte und ein Toter bei Brand in Hochhaus

Das Feuer war in einer Wohnung in der sechsten Etage ausgebrochen. Sie stand komplett in Flammen und brannte vollständig aus. Über einen Balkon breiteten sich die Flammen auch in die siebte Etage aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Wurde sie getötet? Frau vermisst – Ostsee-Urlauber sollen der Polizei helfen

Die Polizei ermittelt nun nach der Brandursache. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.Das Ordnungsamt der Stadt erklärte einige Wohneinheiten für unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die übrigen Wohnungen konnten im Tagesverlauf wieder bezogen werden. (dpa/vd)