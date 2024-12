Fall erschüttert England: Paar prügelt Kind tot – und geht mit der Leiche in den Pub

Ein Fall, der sprachlos macht: Die kleine Isabella, gerade mal zwei Jahre alt, wurde von dem neuen Freund ihrer Mutter zu Tode geprügelt, während die Mutter tatenlos zusah. Nun wurden beide vor Gericht verurteilt – und kommen teils für Jahrzehnte hinter Gitter.

Isabellas Martyrium begann im vergangenen Jahr, als Chelsea Gleason-Mitchell (24) und ihr Lebensgefährte Scott Jeff (24) das Mädchen aufs Töpfchentraining vorbereiten wollten. Doch als Isabella Schwierigkeiten hatte, verlor Jeff die Beherrschung. Wiederholt verprügelte und trat er das Kleinkind so brutal, dass ihre Arme brachen und ihr Becken „praktisch zertrümmert“ wurde, wie es der Richter später laut eines BBC-Berichts beschrieb. Die Folgen waren tödlich: Eine Knochenmarkembolie, verursacht durch die Schläge, blockierte die Arterien des kleinen Mädchens.

Sie gingen mit der Kinderleiche Shoppen und in den Pub

Anstatt Hilfe zu rufen, taten Jeff und Gleason-Mitchell so, als sei nichts passiert. Am 26. Juni 2023, dem Tag von Isabellas Tod, schoben sie die Leiche in einem Kinderwagen durch Ipswich. Videoaufnahmen zeigen, wie sie shoppen gingen, Kokain nahmen und sogar in einem Pub tranken – mit dem zugedeckten Körper des toten Kindes im Kinderwagen. Eine Einkaufstüte legten sie achtlos auf das Mädchen. Schließlich ließen sie Isabellas Leiche in der Toilette einer Obdachlosenunterkunft zurück.

Vor Gericht sprach ein Pathologe von Verletzungen, die er in seiner 40-jährigen Laufbahn noch nie bei einem Kind gesehen habe: „Solche Beckenverletzungen treten normalerweise bei Hochgeschwindigkeitsunfällen oder Tritten von Pferden auf.“ Die Polizei sprach von einem „schockierenden Ausmaß an Gewalt“, das das Leben der kleinen Isabella beendete. Während des Prozesses kam auch ans Licht, dass Isabella wiederholt unter psychischem und physischem Missbrauch litt, darunter kalte Duschen zur Bestrafung.

Zehn und 26 Jahre Haft für die Täter

Scott Jeff wurde wegen Mordes zu mindestens 26 Jahren Haft verurteilt. Chelsea Gleason-Mitchell, die sich schuldig bekannte, den Tod ihrer Tochter erlaubt zu haben, erhielt eine zehnjährige Haftstrafe. „Isabella war ein wunderbares Kind, das voller Leben und Versprechen steckte“, sagte ihr leiblicher Vater Thomas Wheildon unter Tränen im Gerichtssaal. „Ich werde nie ihren ersten Schultag erleben oder ihre Träume wahr werden sehen. Es tut mir leid, Isabella. Es tut mir leid, dass ich dich nicht beschützen konnte.“

Isabellas Tod hat nicht nur ihre Familie, sondern auch die Gemeinde tief erschüttert. Die Polizei und lokale Behörden kündigten eine Untersuchung an, um sicherzustellen, dass aus diesem Fall Lehren gezogen werden. „Solche Verbrechen sind das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Keine Strafe wird je lang genug sein. Niemand wird Isabella je vergessen“, sagte ein Ermittler. (apa)