Fahrer flüchtet nach schwerem Crash – und lässt verletztes Baby im Auto zurück

Nach einem Verkehrsunfall in Wiesbaden ist in dem Unfallauto ein schwer verletztes Baby gefunden worden. Der Fahrer sei geflüchtet, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

In dem Auto sei nur das kleine Kind gewesen, von dem Fahrer habe jede Spur gefehlt. Das Baby sei sofort von Ersthelfern versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung hat es keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Wiesbaden: Fahrer lässt verletztes Baby im Auto zurück

Der mutmaßliche Fahrer, ein 25-Jähriger, stellte sich später der Polizei. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Unfall mit Streifenwagen in Hamburg – Polizisten verletzt

Das Auto war vermutlich gegen geparkte Fahrzeuge, eine Laterne und Findlinge neben der Straße gestoßen. (afp/mp)