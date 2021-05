Extrem seltener Fund: Grusel-Fisch an kalifornischem Strand angespült

Laguna Beach -

An einem kalifornischen Strand wurde am vergangenen Freitag ein sehr ungewöhnliches Tier entdeckt. Der „Pacific Football Fish“ ist nicht nur rund wie ein Fußball, sondern hat auch einen leuchtenden Stiel auf dem Kopf, um Beute zu locken. Auch sonst hat das im deutschen Anglerfisch genannte Tier allerlei faszinierende bis eklige Eigenschaften.

Der „Crystal Cove State Park“, ein Naturschutzgebiet in der kalifornischen Stadt Laguna Beach, ist der Fundort der ungewöhnlichen Kreatur. Am Montag postete der Park Bilder des Fisches auf Facebook und erklärte, es sei sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um einen „Pacific Football Fish“ handele, eine von über 200 Anglerfischarten weltweit.

Anglerfisch: Weibchen locken Beute in die Tiefen des Meeres

Die Fische sind schwarz, haben Zähne so spitz wie Glasscherben und einen Körper in Form eines Fußballs. Männchen und Weibchen unterscheiden sich grundlegend: Während die Männchen nur ungefähr 2,5 Zentimeter groß werden können und eigentlich nur zur Fortpflanzung dienen, sind es bei den Frauen 60 Zentimeter. Zudem haben die weiblichen Tiere eine lange, leuchtende Angel auf dem Kopf, mit der sie ihre Beute bis zu einen Kilometer tief ins Meer locken.

Auch die Art der Fortpflanzung ist recht skurril: Dafür klinken sich die Männchen mit ihren Zähnen bei den Weibchen ein und werden quasi zu „sexuellen Parasiten“, so der Park auf Facebook. „Schließlich verschmelzen sie mit dem Weibchen, bis nichts mehr von ihnen übrig ist, außer ihrer Hoden zur Fortpflanzung“, heißt es weiter.

Laut des Parks ist der Mund des „Pacific Football Fishes“ so groß, dass er damit Beute in seiner eigenen Körpergröße aufsaugen und verschlucken kann. Gruselig!

Anglerfisch als Beweis für die Vielfalt des Meereslebens

„Es ist extrem selten, einen unbeschädigten Anglerfisch zu Gesicht zu bekommen“, heißt es in dem Facebook-Post. Es sei unklar, wie und warum der Fisch am Strand gelandet sei. Jetzt befinde er sich beim „California Departement of Fish and Wildlife“, wo er zu Forschungs- und Bildungszwecken verwendet werde.



„Diesen seltsamen und faszinierenden Fisch zu sehen, ist ein Beweis für die Vielfalt des Meereslebens, das unter der Wasseroberfläche (…) lauert“, schreibt der Park. Es sei wichtig, darüber nachzudenken, „wie viel wir noch aus unserem wunderbaren Ozean lernen können.“ (prei)