Explosionen in der Türkei: Mehrere Menschen tot

In der Türkei sind mehrere Menschen bei Explosionen gestorben. Betroffen waren Wohnhäuser in Istanbul und Ankara.

In Istanbul sind drei Menschen in Folge der Explosion gestorben. Auch in Ankara starb am Freitag eine Person in Folge einer Gasexplosion, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Türkei: Vier Menschen sterben bei Explosionen in Ankara und Istanbul

Diese Explosion ereignete sich am Morgen im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Die Wucht der Explosion sprengte die Fenster und Fassadenteile weg, wie auf Bildern zu sehen war.

Die Explosion in Istanbul hatte sich bereits am Donnerstag und ebenfalls in einem Wohnhaus zugetragen. Zunächst war die Rede von einem Toten und zwei Schwerverletzten gewesen. (dpa/mp)