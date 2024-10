Explosionen in der Nähe von israelischer Botschaft

Am frühen Mittwochmorgen meldete die Kopenhagner Polizei zwei Explosionen in „unmittelbarer Nähe“ zur israelischen Botschaft in der dänischen Hauptstadt.

Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei auf dem Nachrichtendienst „X“ (früher Twitter) mit. Die Explosionen ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch.

Kopenhagen: Polizei meldet zwei Explosionen

Ein möglicher Zusammenhang mit der sich in der Nähe befindlichen israelischen Botschaft werde derzeit untersucht. Diese befindet sich im Kopenhagener Vorort Hellerup.

Vi er på baggrund af to eksplosioner tilstede i området Strandagervej/Lundevangsvej. Ingen er kommet til skade, og vi er i gang med de indledende undersøgelser på stedet. En eventuel forbindelse til den Israelske Ambassade, der ligger i området undersøges. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 2, 2024

Ob die Vorfälle in Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und Iran stehen, ist ebenfalls unklar. Der Iran hatte Israel am Dienstagabend mit fast 200 Raketen angegriffen. Israel hatte daraufhin Vergeltungsschläge angekündigt. (aba)