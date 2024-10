Expansionspläne: Dieser Burger-Lieferservice will 200 neue Filialen eröffnen

Burger bestellen und in weniger als einer halben Stunde an der Tür in Empfang nehmen: Mit diesem Konzept betreibt Burgerme mehr als 130 Standorte in ganz Deutschland – und will nun sprunghaft wachsen.

Mehr als 200 Franchise-Nehmer sollen bis Ende 2026 die Fleischklops-Brötchen an den Mann bringen, schreibt das Unternehmen in einer Presseerklärung. „Bereits für 2025 rechnen wir mit insgesamt 160 Standorten“, erklärt Jens Hochhaus, CEO der Münchener Firma.

Burgerme will stark expandieren – 200 Standorte geplant

An der Schnelligkeit der Lieferung soll das zentrale cloud-basierte System einen großen Anteil haben. „Die Software automatisiert nicht nur den Bestell- und Lieferservice, sondern unterstützt die Franchisepartner auch beim Personalmanagement, bei der Warenbestellung und der Auswertung aller Abläufe“, so das Unternehmen.

Dadurch wüssten die Partner genau, welche Bereiche ihres Stores sie optimieren und wo sie Zeit und Ressourcen sparen könnten. (mp)