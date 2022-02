Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt will nach seinem ruhmlosen Abgang bei dem Boulevardblatt in Zukunft Fernsehen machen. Und in einem Podcast klagt er wieder mal über ungerechte Behandlung und angeblichen „Woke-Wahnsinn“ in Deutschland …

Er arbeite an etwas Neuem und versuche, Leidenschaft und Emotion in reichweitenstarkes Fernsehen zu übersetzen, sagte der 41-Jährige in einem Podcast-Gespräch mit dem Chefredakteur des liberalkonservativen Magazins „Cicero“, Alexander Marguier.

Reichelt ist weiter davon überzeugt, dass er im Grunde nicht selbst schuld an seinem Rauswurf bei „Bild“ ist: Springer habe entschieden, sich einem „total entfesselten Woke-Wahnsinn“ zu unterwerfen. Dann fabuliert er von einer „persönlich motivierten Schmutzkampagne“ gegen sich, die von politisch interessierten Kräften dankbar aufgegriffen worden sei. Reichelt wittert gar „woke Geisteskranke“. Zum Verständnis: Als woke (übersetzt etwa „aufgewacht“) wird jemand bezeichnet, der Ungerechtigkeiten in einer Gesellschaft empfindet und diese thematisiert. Allerdings wird das Adjektiv mittlerweile auch in einem negativen Sinne verwendet.

Ex-„Bild“-Chef Reichelt wittert eine Verschwörung

Auch literarische Vergleiche scheut der aufgescheuchte Boulevardmann nicht: „Das ist quasi ironischerweise ,Die verlorene Ehre der Katharina Blum‘ am Beispiel des „Bild“-Chefredakteurs“, behauptet er in dem Gespräch, das sei „eine literarisch-ironische Wendung der Geschichte“. In der Erzählung von Schriftsteller Heinrich Böll aus den 1970er Jahren geht es um die öffentliche Verleumdung und Vorverurteilung einer unbescholtenen Frau durch eine Boulevardzeitung.

Vor seinem Weggang bei „Bild“ hatte Reichelt bei Axel Springer den im Sommer gestarteten TV-Sender der „Bild“ mit aufgebaut. Er ist seit Mitte Oktober nicht mehr für Springer tätig. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den 41-Jährigen des Machtmissbrauchs in Verbindung mit Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. (dpa/miri)