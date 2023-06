Es wird knapp, Männer: Diese engen Höschen sind jetzt voll im Trend

Das wird knapp, Männer! Wer diesen Sommer modisch die Hosen an haben will, sollte besser keine Scheu vor knappen Stöffchen haben. Besonders junge Kerle lassen die Boxershorts im Schrank und zeigen in klassisch-engen Unterhosen, was sie haben. Muss man natürlich tragen können …

Die Mode-Maestros Dolce & Gabbana legten die Latte in Sachen Unterhosen-Fashion enorm hoch: In Mailand zeigten junge Italiener, wie Mann in Unterhose aussehen kann. Das Wort Opi-Look fällt bei dem Anblick ganz sicher niemandem ein – bei solchen Schlüppern werden die Assoziationen schnell schlüpfrig. Aber halt, die rasiert-gestählten Laufsteg-Jungs muss sich echt kein Otto Normalgebauter mit Waschbärbauch als Maßstab nehmen. Auch für Männer gilt schließlich: Jeder Körper ist schön.

Umfrage: Nur elf Prozent der Frauen stehen auf enge Unterhosen bei Männern

Und zur Beruhigung: Laut einer dpa-Umfrage stehen nur elf Prozent der Frauen auf Kerle in knappen Höschen. Na gut, das könnte natürlich dann doch daran liegen, dass die meisten Männer darin nur entfernt an ein Laufstegmodel von Dolce & Gabbana erinnern.

Ein Model bei der Mailänder Modenschau IMAGO/Avalon.red Ein Model bei der Mailänder Modenschau

Was Mann (oder Frau) drunter trägt, ist heute zum Glück Geschmackssache: „Die Männerunterhose ist längst ein reines Modeteil und wird nach persönlichem Tragegefühl ausgewählt“, sagt der Stil-Experte Bernhard Roetzel. „Die Unterwäsche hat ihre Funktion in den vergangenen gut hundert Jahren komplett gewandelt – von der fast medizinischen Betrachtung als wärmende Bekleidung hin zum Lifestyle-Produkt.“

In Deutschland fühlt sich übrigens laut dpa-Umfrage jeder fünfte Mann (21 Prozent) am wohlsten, wenn er klassische Männerslips drunter trägt. Was aber vermutlich nicht daran liegt, dass der sogenannte „Karl Heinz“ ein Fashioncomeback in Mailand feiert – sondern weil sie seit Jahrzehnten neben den Socken in der Schublade liegen.