Erste Prognosen: Werden Weihnachtsbäume wieder teurer?

Ob mit bunten Weihnachtskugeln, viel Lametta oder weißem Kunstschnee: Für viele Menschen gehört der Weihnachtsbaum zum Fest wie Geschenke. Die Preise werden in diesem Jahr aber moderat ansteigen.

Verbraucher müssen sich in diesem Winter auf steigende Preise von Weihnachtsbäumen einstellen. Es sei ein moderater Anstieg um „ein paar Euro pro Baum“ zu erwarten, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten, Jörg Engler, zur bundesweiten Eröffnung der Saison in Fuhlendorf. Aufgrund gestiegener Kosten dürften die Preise zwischen 22 und 30 Euro je Meter für Nordmanntannen liegen. Für Blaufichten werden 14 bis 19 Euro und für Rotfichten 11 bis 16 Euro erwartet.

„Jeder Kunde in Deutschland wird seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr bekommen können“, sagte Engler. Jährlich würden hierzulande 23 bis 25 Millionen Bäume auf etwa 30.000 Hektar angebaut. Geschätzt 80 Prozent der hierzulande verkauften Bäume stammten aus heimischer Produktion, der Rest aus dem benachbarten Ausland wie Dänemark und Polen. Engler rechnet damit, dass die Preise für Bäume aufgrund der gestiegenen Lohn- und Sachkosten in den kommenden Jahren weiter steigen werden. (dpa/mp)