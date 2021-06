Er wollte keine Maske aufsetzen: Mann dreht durch – und beleidigt und bespuckt Bäckerin

Hagen –

Was für eine ekelhafte Aktion: Ein 24-jähriger Mann hat in der nordrhein-westfälischen Stadt eine Bäckerin (30) beleidigt und bespuckt, weil er im Laden keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen wollte.

Nachdem der Mann am Freitagvormittag ohne Maske die Bäckerei betreten hatte, wies ihn die Bäckerin darauf hin, dass er eine Maske aufsetzen müsse – anderenfalls müsse er das Geschäft verlassen.

Hagen: Maskenverweigerer bespuckt Bäckerin

Offenbar zu viel für den Maskenverweigerer. Laut Polizeiangaben überzog er die Angestellte mit „zahlreichen, nicht druckfähigen Beleidigungen, die deutlich unter die Gürtellinie gingen“. Doch er setzte noch einen drauf und spuckte über den Tresen – traf die Frau zum Glück aber nicht. Für den finalen Abgang wählte er dann zwei erhobene Mittelfinger.

Das könnte Sie auch interessieren:Maskenverweigerer randalieren auf Flug nach Ibiza

Die alarmierte Polizei traf ihn anschließend in der Nähe der Bäckerei an. Offenbar hatte er nicht verstanden, warum er nichts kaufen durfte und gab an „sich über die Angestellte aufgeregt zu haben“. Es wurde eine Strafanzeige gestellt. (fkm)