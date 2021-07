Er soll Gefangenen gequält haben: Syrischer Arzt in Deutschland verhaftet

Karlsruhe –

Die Bundesanwaltschaft hat einen syrischen Arzt wegen des Verdachts von Folterungen festnehmen lassen – ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt, wie die Behörde am Montag in Karlsruhe mitteilte. Er soll 2011 im Gefängnis des syrischen Militärgeheimdienstes in der Stadt Homs einen Gefangenen gequält haben.

Der Syrer Alaa M. wurde am Freitagabend durch Beamte des Bundeskriminalamts in Hessen festgenommen. Er soll als Arzt in einem Gefängnis des syrischen militärischen Geheimdiensts tätig gewesen sein und dort zumindest in zwei Fällen einen Inhaftierten gefoltert haben.

Der Verdächtige war nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft als Arzt gerufen worden, nachdem das Opfer bei einer Folterung einen epileptischen Anfall erlitten hatte. Statt dem Mann zu helfen, habe er, zusammen mit einem weiteren Arzt, mit Plastikrohren auf das Opfer eingeschlagen, hieß es.

Der Mann, der wegen der Teilnahme an einer Demonstration im Gefängnis festgehalten wurde, starb später. Die Todesursache sei unklar, erklärte die Bundesanwaltschaft. Der nun festgenommene Arzt verließ Syrien Mitte 2015 und reiste nach Deutschland – hier war er ebenfalls als Arzt tätig.

Alaa M. wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/vd)