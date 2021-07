Er fiel mit einem Detektor auf: Illegaler Schatzsucher hortete Münzen aus der Römerzeit

Busdorf –

Ein 55-Jähriger steht im Verdacht, illegale Sondengänge unternommen und dabei gegen das Denkmalschutzgesetz verstoßen zu haben. Der Mann suchte demnach ohne Genehmigung nach archäologisch relevanten Fundstücken und muss jetzt mit Konsequenzen rechnen.

Bei Durchsuchungen in Schleswig-Holstein sowie am Wohnort des Mannes in Baden-Württemberg seien in der vergangenen Woche einige archäologische Gegenstände und Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nahe des Wikingermuseums „Haithabu“ wurde der Tatverdächtige Ende Mai beim sondeln erwischt. Der Mann, der beruflich häufig in Schleswig-Holstein ist, wurde den Angaben zufolge Ende Mai bei seiner Tätigkeit auf einem Feld nahe des Wikingermuseums „Haithabu“ gesichtet. Eine Überprüfung beim zuständigen Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein habe ergeben, dass zum Tatzeitpunkt keine Genehmigung zum Sondeln vorlag.

Ohne Genehmigung gesondelt: Mann (55) findet Münzen aus der Römerzeit

Bei den Durchsuchungen in vom Tatverdächtigen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg genutzten Objekten wurden archäologisch relevante Funde wie Münzen aus der Römerzeit, Bronzefragmente und Nadeln aus der Bronzezeit sowie Gewandschließen aus der Völkerwanderungszeit gefunden. Auch Metalldetektoren und Pinpointer wurden sichergestellt. Die Funde werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang daraufhin, dass in Schleswig-Holstein für die Suche mit Metalldetektoren grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich ist. Diese ist an den Nachweis einer entsprechenden Sachkunde geknüpft. (dpa/se)