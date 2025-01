Er erfand „Twin Peaks“: Regie-Legende David Lynch ist tot

Er erfand 1990 die legendäre Mysterieserie „Twin Peaks“, drehte düstere Meisterwerke wie den Gothic-Film „Blue Velvet“ mit Isabella Rosselini und den Neo-Noir-Film „Mulholland Drive“ – nun ist der US-Regisseur David Lynch im Alter von 78 Jahren gestorben, wie seine Familie bekannt gab.

Der Filmemacher, Vater von vier Kindern (die jüngste Tochter ist 12 Jahre alt), sei wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag gestorben, teilte seine Familie in einem Facebook-Post mit: „Da ist ein großes Loch in der Welt, nun, da er nun nicht mehr unter uns weilt“, hieß es in dem Post. „Aber, wie er zu sagen pflegte: ‚Behalte den Donut im Auge und nicht das Loch.’“

Die Todesursache nannte die Familie nicht, Lynch selbst hatte aber im vergangenen Jahr von einer unheilbaren Lungenkrankheit gesprochen. Er soll bereits seit seiner Kindheit geraucht haben. Wo Lynch verstorben ist, wurde zunächst ebenfalls nicht bekannt gegeben.

Durchbruch mit surrealem Film „Eraserhead“

Lynch wurde 1946 im US-Bundesstaat Montana geboren und hatte in den 1970er-Jahren mit dem surrealen Film „Eraserhead“ seinen Durchbruch. Er zählte zu Hollywoods Top-Liga und arbeitete mit den Stars. Zu seinen späteren Kino-Erfolgen Filmen gehören auch „Wild at Heart“ mit Nicolas Cage und Laura Dern, das bei den Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, außerdem der Science Fiction Film „Der Wüsterplanet“ und das Drama „Der Elefantenmensch“ mit Anthony Hopkins. Für einen Oscar war Lynch zwar vier Mal nominiert, ging bei den Preisverleihungen aber immer leer aus – bis die Filmakademie ihm 2019 einen Ehren-Oscar verlieh.