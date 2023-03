Endlich! Word bekommt nach 40 Jahren diese praktische Funktion

Diese Nachricht dürfte die Büroarbeit für viele erleichtern: Nach fast 40 Jahren hat Softwarehersteller Microsoft angekündigt, dass es im Schreibprogramm „Word” eine lang ersehnte neue Funktion geben soll.

Nutzer von Microsoft-Office können Texte von Webseiten in Zukunft auch per Tastaturkürzel ohne Formatierung in Word einpflegen. Aktuell kostet das noch viele Nerven: Wer Texte einfach über die Tastenkürzel kopieren und einfügen will, zerstört sich damit das Layout seines Word-Dokuments. Die Schriftart verändert sich, Absätze werden verschoben und andere Farben tauchen auf.

Jetzt gab Microsoft auf seiner Webseite bekannt, dass Office-Nutzer jetzt auch mit Tastaturkürzeln Texte in Word kopieren können, ohne, dass sich das Layout ihres Dokuments verändert. Bei Windows geht das mit der Kombination Shift+Strg+V. Bei Macs mit Cmd+Shift+V. Die neuen Tastaturkürzel sollen unter Windows in Word ab der Version 16.0.15831.20174 und bei Mac ab der Version 16.67.1113.0 nach und nach freigeschaltet werden. (mp)