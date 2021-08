Eklat in der Luft: Flugpassagiere sollen Nazi-Lieder gegrölt haben – Festnahme!

Prag –

Wie bescheuert kann man sein? Mehrere Fluggäste an Bord einer Maschine in Richtung Tschechien sind gleich nach der Landung festgenommen worden. Zuvor sollen sie in der Luft laut Nazi-Lieder gegrölt und andere Passagiere angepöbelt haben.

Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Prag am Montag mitteilte, waren die drei Passagiere an Bord eines Fluges von Düsseldorf nach Prag. Dort sollen sie Nazi-Lieder gesungen, geschrien und andere Reisende beleidigt haben, hieß es.

Sie wurden direkt nach der Landung festgenommen. Der Vorfall habe sich bereits am Freitagabend ereignet, so der Sprecher.

Flugpassagiere legen nach Nazi-Lieder-Eklat in Prag Geständnisse ab

Die drei Männer im Alter zwischen 37 und 38 Jahren hätten beim Verhör ein Geständnis abgelegt, führte der Sprecher weiter aus.

Wer in Tschechien Sympathien für Bewegungen zeigt, welche die Menschenrechte unterdrücken, kann den Angaben zufolge mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Lesen Sie auch: Mit Hakenkreuz-Maske in den Supermarkt: Paar provoziert Eklat

Nazi-Deutschland hatte sich nach dem Münchner Abkommen vom September 1938 die Sudetengebiete der Tschechoslowakei einverleibt. Am 15. März 1939 marschierte die Wehrmacht in Prag ein. Knapp ein halbes Jahr später begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. (mik/dpa)