Eine gewisse Ähnlichkeit: Queen feiert 96. Geburtstag und entzückt mit Pony-Foto

Nach überstandener Corona-Infektion und Krankenhausaufenthalt konnte Queen Elizabeth II. sich gestern hochleben lassen – und stolze 96 Kerzen auf dem Kuchen auspusten. Für die Monarchin war es bereits der zweite Geburtstag ohne ihren verstorbenen Gatten, Prinz Philip. Aber: Für Ablenkung war durch zahlreichen Besuch gesorgt.

Schneeweiß und perfekt frisiert: Anlässlich des Queen-Ehrentages veröffentlichte das britische Königshaus in den sozialen Medien ein Foto der Regentin und ihren beiden Ponys, auf dem sie und ihre Lieblinge im weißhaarigen Partnerlook für Entzücken sorgten. Im langen grünen Mantel ließ sich die 96-Jährige zwischen „Bybeck Katie“ und „Bybeck Nightingale“ ablichten. Der rustikale Farbton war ganz bewusst gewählt: Dunkelgrün war die Farbe der offiziellen Garderobe von Prinz Philip, dem Duke von Edinburgh.

Das Pony-Foto entzückte auch die Nutzer:innen in den sozialen Medien. Auf Instagram häuften sich die Glückwünsche, außerdem hieß es in den Kommentaren auf dem Kanal des Palastes: „Sie ist wundervoll“, „Was für ein wunderschönes Foto“ oder „Das ist einfach nur herzallerliebst“.

Queen Elizabeth II. feiert 96. Geburtstag auf Sandringham

Doch nicht nur virtuell gab es Glückwünsche, auch die Familie stand am Ehrentag auf der Matte. So war die Queen bereits am Mittwoch per Hubschrauber von Schloss Windsor auf den ostenglischen Landsitz Sandringham gereist – und hatte hier gestern im privaten und kleinen Rahmen Freunde und Familie empfangen. Öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. Größere Feierlichkeiten und die traditionelle „Trooping the Colour“-Parade stehen erst Anfang Juni an. Mit einem viertägigen Programm soll dann nicht nur der Geburtstag, sondern vor allem das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin in diesem Jahr zelebriert werden.

Bereits vor ihren Geburtstag gab es gute Nachrichten von der betagten Monarchin: Der abtrünnige Enkel Harry hatte mit seiner Frau Meghan seine Oma kurz vor Ostern besucht – zum ersten Mal seit seinem Bruch mit der britischen Krone.

Nachdem es in den vergangenen Monaten Sorgen um die Gesundheit der Königin gab, erzählte Harry in einem Interview mit dem US-Sender NBC, seine Großmutter sei in Hochform. „Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen“. Nach so vielen Jahren glaube er jedoch, dass Geburtstage langsam langweilig würden für die Queen, sagte Harry lachend. Auf das Platinjubiläum freue sie sich jedoch.

Vielleicht hat die neue Queen-Barbie auf Sandringham für ein bisschen Abwechslung gesorgt: Der Barbie-Hersteller Mattel brachte zum Geburtstag der Königin eine der Kult-Puppen mit Diadem im weißen Haar und eleganter Robe heraus, die in Kaufhäusern wie Harrods oder Selfridges erhältlich sein soll. Im Online-Shop wurde diese am Donnerstagmorgen bereits als ausverkauft angezeigt. (alp/dpa)