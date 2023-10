Ehefrau von Lindner: Franca Lehfeldt verlässt den Springer-Verlag

Berufliche Veränderung für Franca Lehfeldt: Die Politik-Journalistin und Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verlässt ihren alten Arbeitgeber, den Springer-Verlag. Stattdessen macht sie sich mit einem neuen Projekt selbstständig.

„Ab November steht eine Veränderung bei mir an“, beginnt Lehfeldt ihren Post auf Instagram, in welchem sie am Montag ihr Ausscheiden beim Springer-Verlag verkündet. Dahinter fügt sie die Pressemitteilung ihres alten Arbeitgebers an: Die 34-Jährige verlasse Welt TV zum 31. Oktober 2023 auf eigenen Wunsch, steht dort geschrieben. Bis dahin würde sie aber wie gewohnt die „Welt am Abend“ moderieren.

Politik-Journalistin Franca Lehfeldt macht sich selbstständig

Lehfeldt war im vergangenen Jahr zum Springer-Verlag gekommen und hatte seitdem für Welt TV als Moderatorin und Politik-Chefreporterin gearbeitet. Warum sie das jetzt hinter sich lässt? „Nach spannenden, intensiven und lehrreichen Jahren als Reporterin, Moderatorin und Autorin habe ich mich dafür entschieden, mich selbstständig zu machen“, begründet Lehfeldt ihr Aussteigen auf Instagram. Laut ihrem alten Arbeitgeber werde sie sich mit einer Agentur für Kommunikation und Marketing selbstständig machen.

Auf ihre Arbeit bei Welt TV blickt Lehfeldt mit Wehmut zurück und bedankt sich für die gemeinsame Zeit – „aber die Neugier auf ein besonderes Startprojekt war am Ende stärker“, schreibt sie. In den kommenden Wochen und Monaten werde sie weitere Details über ihr neues Projekt preisgeben. „Und keine Sorge – bei dem einen oder anderen journalistischen Projekt werde ich mich weiter in die Debatten einschalten!“, so ihre abschließenden Worte. (mwi)