Eimer, Pappkarton oder Milchflasche: Das sind die skurrilsten Corona-Masken

Ob im Restaurant oder in Bus und Bahn: In Zeiten von Corona darf die Atemschutzsmaske derzeit in keiner Tasche fehlen. Doch einigen Menschen ist ein selbstgenähtes Exemplar oder eine Maske aus der Apotheke offenbar zu langweilig. Denn vielerorts hat die Pandemie die Kreativität ganz schön angeregt – von Delfin-Maske oder einfach Eimer übern Kopf ist alles dabei. Der Nutzen? Offenbar für viele Träger zweitrangig.

Auf dem Instagram-Account „Masks of Corona“ tummeln sich die wohl skurrilsten „Masken“, die diese Pandemie gesehen hat. Dabei kommen die Fotos, die oft an öffentlichen Orten wie der S-Bahn oder dem Supermarkt geschossen wurden, von überall auf der Welt. Aus Deutschland ist vor allem Berlin häufig vertreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Instagram-Account „Masks of Corona“ hat bereits 12.000 Abonnenten

Im Info-Text ist eine E-Mail-Adresse angegeben, unter der die Betreiber die Masken-Schnappschüsse empfangen.

Und die verrückte Masken-Parade scheint einige zu interessieren: Der Account hat bereits 12.000 Abonnenten. (alp)