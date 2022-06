Nach Angeber-Manöver: Luxus-Mercedes nur noch ein Haufen Schrott

Ein Angeber-Manöver mit einem teuren Mercedes ist einem Mann und seinem Beifahrer bei Erfurt (Thüringen) am Freitagabend beinahe zum Verhängnis geworden. Der Wagen brach beim Driften aus, überschlug sich und ging dann in Flammen auf.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 18 Uhr auf einer Landstraße zwischen den Orten Schellroda und Egstedt. Hier war ein 34-Jähriger zusammen mit einem Beifahrer (32) in einer AMG-C-Klasse (serienmäßig mindestens 390 PS) unterwegs. Der Mann am Steuer wollte offenbar mit einem Drifting imponieren. Darunter versteht man das kontrollierte Übersteuern eines Autos. Das Heck bricht in der Kurve aus, durch Gegensteuerung wird das Fahrzeug dennoch in der Spur gehalten.

Mercedes überschlägt sich und fängt Feuer

Das Manöver ging aber mächtig schief. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Im Straßengraben der Gegenfahrbahn überschlug sich das Auto und ging in Flammen auf. Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Wrack. Beide kamen in eine Klinik. Gegen die Männer wurde ein Verfahren wegen eines mutmaßlich illegalen Straßenrennen eingeleitet. Der Sachschaden liegt im sechsstellligen Bereich.