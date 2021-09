Dreister Dieb klaut Cabrio-Fahrer Luxusuhr vom Handgelenk

Frecher geht’s wohl kaum: Aus seinem offenen Cabrio heraus ist einem Autofahrer in Nordrhein-Westfallen seine wertvolle Luxus-Armbanduhr vom Handgelenk gestohlen worden.

Der 61-Jährige stand mit seinem Wagen bei roter Ampel an einer Kreuzung in Langenfeld, als ein Mann auf die Straße trat und ihm die Uhr entriss. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Und der Dieb machte einen ganz schönen Griff: Der Wert der Uhr liegt demnach im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Schaden immer höher: So viele Fahrräder werden in Hamburg gestohlen

Nach dem Diebstahl am Freitagnachmittag flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Der Cabrio-Fahrer versuchte ihm noch hinterherzulaufen, verlor ihn jedoch wenig später aus den Augen. Zeugen berichteten außerdem von einem weiteren Mann, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll, wie die Polizei weiter mitteilte. Er soll den Vorfall vom Gehweg aus beobachtet haben und ebenfalls geflüchtet sein. (alp/dpa)