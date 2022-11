Priester filmt sich bei Dreier auf dem Altar – Haftstrafe!

Ein 39-jähriger Priester wurde von einem Gericht in Louisiana zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, mit zwei Frauen Sex auf dem Altar seiner Kirche gehabt zu haben und sich dabei auch noch gefilmt zu haben.

Wie der „Spiegel“ unter Berufung auf mehrere amerikanische Medien berichtet, habe ein Nachbar den Priester in flagranti erwischt. Der Mann hatte sich gewundert, dass in der katholischen Kirche in Pearl River – in der Nähe von New Orleans – spätnachts noch Licht brannte. Als er der Ursache auf den Grund gehen wollte, bot sich ihm ein Bild, mit dem er nicht gerechnet hatte: Der Priester, auf dem Altar, mit zwei Dominas. Die alarmierte Polizei stellte später Sexspielzeug, eine Kamera und Bühnenbeleuchtung sicher.

Verhalten des Priesters laut Erzbischof „dämonisch“

Der Vorfall sorgte für großen Wirbel: Der Erzbischof von New Orleans hatte die Verbrennung des „geschändeten“ Altars angeordnet und bezeichnete den Priester als „dämonisch“ und „obszön“. Der Priester ist zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Am Tag nach seiner Verhaftung ist er seines Amtes enthoben worden.

Die beteiligten Frauen bekamen jeweils eine Freiheitsstrafe von einem Jahr – ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt.